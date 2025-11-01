Palermo-Pescara, al momento 25.428 presenze al Barbera: la città risponde alla chiamata rosanero

Il dato ufficiale parla chiaro: al momento sono 25.428 le presenze confermate al “Renzo Barbera” per la sfida di questa sera tra Palermo e Pescara, valida per la dodicesima giornata di Serie B.

Nel giorno del 125° anniversario del club rosanero, la risposta della città è ancora una volta straordinaria. Il pubblico palermitano si prepara a trasformare lo stadio in un’unica voce, pronto a spingere la squadra di Filippo Inzaghi verso la vittoria e a celebrare una data storica per i colori rosanero.

Il club ha invitato i tifosi a raggiungere lo stadio con anticipo per evitare lunghe attese agli ingressi e partecipare alla spettacolare cerimonia prepartita, che includerà luci, musica e la presenza delle leggende del Palermo.