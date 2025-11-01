Palermo, doppia festa al “Barbera”: il club compie 125 anni e Brunori celebra il suo compleanno

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Giornata di celebrazioni in casa Palermo. Mentre il club festeggia i 125 anni dalla sua fondazione, il capitano Matteo Brunori celebra il proprio compleanno: l’attaccante rosanero è nato il 1° novembre 1994 e compie oggi 31 anni.

Una coincidenza speciale che unisce ancora di più il simbolo della squadra alla storia del club. Brunori, leader e volto del progetto rosanero, vive questa giornata da protagonista e da punto di riferimento dello spogliatoio, nel giorno in cui tutto il popolo palermitano si prepara alla grande festa per l’anniversario del club.

Dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, gli auguri al capitano che, con la sua determinazione e il suo attaccamento alla maglia, continua a rappresentare lo spirito e i valori del Palermo.

