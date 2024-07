TFN, irregolarità nei pagamenti: deferita anche la Turris

Dopo il Cosenza in Serie B, nella giornata di oggi il Procuratore Federale ha deferito anche la Turris al Tribunale Federale Nazionale per alcune irregolarità nei pagamenti. Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della FIGC.

Ecco il comunicato:

“Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare la Turris Calcio a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore Antonio Piedepalumbo, all’epoca dei fatti amministratore unico: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 5) e dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver provveduto, in data 1° luglio 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilità di maggio 2024 attraverso bonifici bancari addebitati sui conti correnti diversi dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali”.