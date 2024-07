Palermo, Nikolaou: «Chiunque vorrebbe giocare in una piazza cosi. Daremo il massimo»

Intervistato da Sky Sport direttamente dal ritiro di Manchester, il difensore rosanero Dimitrios Nikolaou, ha rilasciato le seguenti parole:

«Ho scelto di venire qua perché c’è una squadra e una società importante e una piazza calda, chiunque vorrebbe giocare in una piazza cosi. Qui c’è una struttura incredibile, un sogno allenarsi qua. Bisogna fare il massimo ogni giorno per migliorarsi. C’è un bel gruppo, ragazzi bravi e divertenti. Un bel gruppo. Il mister lo conosco, è forte e ci da imput per migliorarci ogni giorno ed è questo che noi cerchiamo di fare».