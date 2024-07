Da Pescara: “Tutto fatto per Damiani dal Palermo, arriverà in prestito”

Samuele Damiani, attualmente centrocampista del Palermo, è pronto a unirsi al Pescara per la prossima stagione. Come si legge su “PescaraSport24.it” l’accordo, definito oggi durante un incontro tra l’entourage del giocatore e il club abruzzese, prevede un prestito con diritto di riscatto. Attualmente, Damiani si trova in Inghilterra per il ritiro con il Palermo, ma farà ritorno nei prossimi giorni per completare il trasferimento al Pescara.

