Ternana, cambio di proprietà sempre più vicino: firmata la lettera d’intenti

C’è aria di cambiamento in casa ternana. Come riportato da “Tag24Umbria” nella giornata di oggi è arrivata la lettera di intenti da parte di una società quotata in borsa, di cui ancora però non si conosce il nome, la quale pare essere intenzionata a rilevare la quota di maggioranza del club.

In merito a questo si è espresso anche l’attuale sindaco della città, ed ex patron dei rossoverdi, Bandecchi: «È un gruppo quotato in borsa e finché non fanno le comunicazioni che devono fare, ci sono dei tempi tecnici. È un gruppo molto solido, quotato in borsa: tutti potranno andare a vedere ogni cosa, è tutto pubblico. Se dovesse andare in porto questo accordo, direi che dopo la gestione di Stefano Bandecchi e dell’Università Niccolò Cusano, questa sarebbe la gestione più forte che la Ternana abbia mai avuto». La Ternana quindi si prepara ad accogliere una nuova proprieta.