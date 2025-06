Spezia, auguri social a Elia scatenano i tifosi: “Fatteli fare dal Palermo”

Lo Spezia ha pubblicato sui propri canali social un post di auguri per il 26° compleanno di Salvatore Elia, ma l’iniziativa ha scatenato la rabbia dei tifosi liguri. Il motivo? La cessione dell’esterno offensivo al Palermo, ormai data per imminente.

I commenti sotto il post parlano da soli. C’è chi taglia corto: «Non ha bisogno dei miei auguri, li farà ad Aurelio», e chi mette in discussione la coerenza del calciatore: «Tornerà dove lo hanno insultato e cacciato solo perché ora gli danno 150 mila di più?». Altri rimarcano il disappunto per una scelta che sa di tradimento: «Fatteli fare dal Palermo gli auguri di compleanno… chi non ci vuole non ci mancherà. Vattene».

C’è anche chi allarga il tiro alla gestione societaria: «In una squadra senza identità, satellite di una big che ti spella, si romperà da rispedire alla triste realtà. Non avrà un’idea di gioco né uno stadio».

Insomma, a pochi giorni dalla probabile partenza di Elia verso Palermo, il clima a Spezia è tutt’altro che disteso. E anche un compleanno può diventare occasione di contestazione.