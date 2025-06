Padova, altro addio: anche Nicolò Bianchi saluta il club

Dopo Villa, Liguori e Kirwan, il Padova saluta un altro protagonista della promozione in Serie B. Il club veneto ha annunciato la fine del rapporto con Nicolò Bianchi, centrocampista classe ’92, il cui contratto non sarà rinnovato.

Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato l’importanza dell’esperienza e della professionalità del giocatore, che in due stagioni ha collezionato 50 presenze e 3 reti, indossando anche la fascia di capitano. «Grazie infinite Nicolò Bianchi, in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera», si legge nella nota.