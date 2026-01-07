Team Altamura, arriva l’ex Palermo Alastra: accordo fino al 2027
In arrivo un nuovo portiere per il Team Altamura di Devis Mangia. Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club pugliese avrebbe definito in queste ore l’operazione per l’arrivo tra i pali di Fabrizio Alastra, portiere classe 1997 ed ex Palermo, in forza al Potenza dall’estate 2022.
Per il calciatore di Erice è pronto un accordo fino al 30 giugno 2027. Un innesto di esperienza per il Team Altamura, che si assicura un profilo già abituato a palcoscenici importanti e reduce da diverse stagioni da protagonista in Serie C.