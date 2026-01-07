Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC

Mario Balotelli torna in campo, ma il suo futuro non sarà in Italia. Come riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l’attaccante ha firmato un contratto con l’Al-Ittifaq FC, club con sede a Dubai, dando così il via a una nuova avventura all’estero.

Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, Balotelli si è legato al club con un accordo di due anni e mezzo. La presentazione ufficiale è prevista per il 10 gennaio a Dubai, data che segnerà l’inizio formale della sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti.

Per Super Mario si tratta di una ripartenza lontano dal calcio italiano a 35 anni, con il traguardo dei 36 che arriverà ad agosto. Come ricorda ancora TuttoMercatoWeb, Balotelli era svincolato dallo scorso luglio, quando si è conclusa ufficialmente la sua avventura al Genoa.

Dopo mesi senza squadra, l’ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City sceglie dunque l’estero per rimettersi in gioco, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera lontano dai riflettori della Serie A.