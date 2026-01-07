Palermo, ceduto il Primavera Di Mitri

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

La FC Trapani 1905 investe sui giovani e ufficializza un doppio innesto in attacco. Il club granata ha comunicato l’arrivo di Salvatore Di Mitri e Angelo Vapore, entrambi classe 2006, rispettivamente provenienti da Palermo e Verona.

I due attaccanti approdano a Trapani con la formula del prestito secco, pronti a mettersi a disposizione dello staff tecnico per la seconda parte di stagione. Un’operazione che conferma la linea del club, attento alla valorizzazione dei giovani talenti.

Salvatore Di Mitri ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura: «Ringrazio la società per la grande opportunità. Arrivo a Trapani con grande entusiasmo e prometto di dare il massimo». Parole di determinazione anche da parte di Angelo Vapore: «Sono molto felice di essere qui. Penso che questa sia una grande occasione di crescita e quando ho ricevuto la proposta non ci ho pensato due volte. Lavorerò sodo per dare il mio contributo alla squadra».

Ultimissime

Catania, ceduto l’ex Palermo Luperini: va in prestito al Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Palermo al lavoro a Torretta: Inzaghi prepara la sfida col Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Palermo, ceduto il Primavera Di Mitri

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026
Balotelli

Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Team Altamura, arriva l’ex Palermo Alastra: accordo fino al 2027

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026