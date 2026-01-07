Palermo, ceduto il Primavera Di Mitri

La FC Trapani 1905 investe sui giovani e ufficializza un doppio innesto in attacco. Il club granata ha comunicato l’arrivo di Salvatore Di Mitri e Angelo Vapore, entrambi classe 2006, rispettivamente provenienti da Palermo e Verona.

I due attaccanti approdano a Trapani con la formula del prestito secco, pronti a mettersi a disposizione dello staff tecnico per la seconda parte di stagione. Un’operazione che conferma la linea del club, attento alla valorizzazione dei giovani talenti.

Salvatore Di Mitri ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura: «Ringrazio la società per la grande opportunità. Arrivo a Trapani con grande entusiasmo e prometto di dare il massimo». Parole di determinazione anche da parte di Angelo Vapore: «Sono molto felice di essere qui. Penso che questa sia una grande occasione di crescita e quando ho ricevuto la proposta non ci ho pensato due volte. Lavorerò sodo per dare il mio contributo alla squadra».