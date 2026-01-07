Palermo al lavoro a Torretta: Inzaghi prepara la sfida col Mantova

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. I rosanero continuano la preparazione in vista della trasferta contro il Mantova, concentrandosi sugli aspetti tattici e sull’intensità.

La seduta si è aperta con una fase di riscaldamento, seguita da sprint e da un’esercitazione specifica sulla tattica difensiva. A chiudere l’allenamento, una partita a ranghi ridotti 5 contro 5 con le sponde, utile per lavorare su rapidità di esecuzione e letture di gioco.

Il Palermo prosegue così il percorso di avvicinamento alla prossima gara, con Inzaghi attento a curare ogni dettaglio in vista del match contro il Mantova.

Ultimissime

Catania, ceduto l’ex Palermo Luperini: va in prestito al Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Palermo al lavoro a Torretta: Inzaghi prepara la sfida col Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Palermo, ceduto il Primavera Di Mitri

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026
Balotelli

Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Team Altamura, arriva l’ex Palermo Alastra: accordo fino al 2027

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026