Catania, ceduto l’ex Palermo Luperini: va in prestito al Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Il Catania Football Club ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo all’Unione Sportiva Livorno 1915 il diritto alle prestazioni sportive di Gregorio Luperini, ex centrocampista del Palermo.

L’operazione è stata definita con la formula del prestito, permettendo al calciatore di proseguire la stagione con la maglia amaranto. Una nuova esperienza per Luperini, che dopo il passaggio al Catania riparte da Livorno alla ricerca di continuità e spazio.

