Lo Faso, dal Palermo alla Kings League: anche il Milan celebra il suo esordio

Simone Lo Faso torna improvvisamente sotto i riflettori, e questa volta non solo per le sue prestazioni nella Kings League. Anche il Milan ha infatti dedicato un video virale su TikTok all’ex talento del Palermo, ricordando il suo esordio in Serie A avvenuto proprio contro i rossoneri. Un contenuto che sta facendo il giro dei social e che riporta indietro le lancette al novembre 2016.

Lo Faso debuttò nella massima serie il 6 novembre 2016 con la maglia del Palermo, entrando nel secondo tempo della sfida persa 2-1 al “Renzo Barbera” proprio contro il Milan. A lanciarlo fu Roberto De Zerbi, che in quello stesso mese gli aveva già concesso l’esordio in Coppa Italia. Un momento simbolico, oggi rievocato dal club rossonero attraverso un video TikTok che recita: «Tornati nel 2016? Lo Faso, ecco dove lo avevamo già visto…», diventato rapidamente virale.

Il presente racconta un percorso diverso ma altrettanto significativo. Simone Lo Faso è oggi uno dei volti più riconoscibili del Mondiale di Kings League, competizione globale che unisce calcio e intrattenimento e che gli ha restituito centralità e visibilità internazionale. Un ruolo da protagonista che ha attirato l’attenzione anche dei grandi club, come dimostra l’iniziativa social del Milan.

Parallelamente, l’attaccante palermitano continua a giocare nel calcio tradizionale: attualmente milita in Serie D con l’Acireale, mantenendo un forte legame con la Sicilia. Dal debutto in Serie A contro il Milan alla ribalta mondiale della Kings League, passando per i social rossoneri, la storia di Simone Lo Faso torna a intrecciarsi con il grande calcio, dimostrando come certi esordi non vengano mai dimenticati.