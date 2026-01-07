Esclusivo Mercato Palermo, nuova pretendente dalla B per Barba

Aumenta la lista delle concorrenti del Palermo nella corsa all’esperto difensore Federico Barba. Secondo indiscrezioni della redazione di Ilovepalermocalcio.com, infatti, anche l’Empoli avrebbe messo nel mirino il difensore degli indonesiani del Persib. Avviati i contatti da parte del presidente Corsi e del nuovo diesse Stefanelli, per quello che sarebbe un vero e proprio “cavallo di ritorno”, viste le due parentesi vissute da Barba con la maglia dei toscani tra il 2013 e il 2017. Anche il Pescara segue il calciatore.

Un’evoluzione sul possibile futuro di Barba potrebbe arrivare a partire dalla prossima settimana. Il Persib, infatti, sarà impegnato domenica nel delicato e sentito derby contro il Persija Jakarta, dopo il quale il club potrà dedicarsi alle questioni legate al mercato.

Non arrivano però solo dall’Italia le concorrenti nella corsa a Barba. Sul giocatore ci sono anche club del campionato greco e di quello turco. Al momento, però, la priorità del calciatore, in caso di addio sempre più probabile al Persib, resterebbe il ritorno in Italia.