Sampdoria, UFFICIALE: arriva Martinelli dalla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Arriva l’ennesimo colpo di questo inizio di calciomercato invernale da parte della Sampdoria. Attraverso un comunicato tramite i propri profili, i blucerchiati hanno ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo dalla Fiorentina dell’estremo difensore, Tommaso Martinelli.

Di seguito il comunicato del club:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026”.

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026
