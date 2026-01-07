Sampdoria, UFFICIALE: arriva Martinelli dalla Fiorentina
Arriva l’ennesimo colpo di questo inizio di calciomercato invernale da parte della Sampdoria. Attraverso un comunicato tramite i propri profili, i blucerchiati hanno ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo dalla Fiorentina dell’estremo difensore, Tommaso Martinelli.
Di seguito il comunicato del club:
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026”.