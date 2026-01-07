Catanzaro, nel mirino Rui Modesto dell’Udinese: ma c’è concorrenza

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026
Udinese

Giocatori dell'Udinese (Lapresse) - ILovePalermoCalcio

Inizia ad essere un nome caldo per il campionato di Serie B quello del terzino dell’Udinese, Rui Modesto. Il classe 99′ non ha trovato molto spazio in questo inizio di stagione con i bianconeri, collezionando appena 3 presenze.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di SportMediaset, l’esterno di difesa sarebbe finito nel mirino del Catanzaro, che avrebbe già chiesto informazioni per il ragazzo. I giallorossi dovranno però fare i conti con la Juve Stabia, anch’essa interessata al giovane talento.

