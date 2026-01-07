Reggiana, due club di Serie C ci provano per Rozzio

Appare molto incerto il futuro dell’attuale capitano della Reggiana, Paolo Rozzio. Il difensore è già da tempo finito nel mirino del Vicenza, che vorrebbe rinforzare la propria retroguardia per fare il salto di qualità per la promozione in Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, adesso anche il Carpi avrebbe mostrato interesse per il classe 92, con la massima attenzione ad eventuali opportunità. La Reggiana non ha nessuna necessità al momento di privarsi di Rozzio, con la volontà del difensore che sarà molto probabilmente decisiva per la decisione finale.