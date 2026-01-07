Sampdoria, interesse della Salernitana per Coda
Dopo i tanti colpi in entrata, sembrerebbe muoversi anche in uscita il mercato della Sampdoria, con un club di Serie C che farebbe sul serio per quello che è stato uno dei punti cardine dei blucerchiati in questo inizio di stagione.
Infatti, secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, il Ds della Salernitana, Daniele Faggiano, sembrerebbe fare sul serio per il centravanti Massimo Coda. I campani hanno proposto al giocatore un contratto fino al 2028, con il bomber che è attualmente in scadenza con la Sampdoria.