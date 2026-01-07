Mantova, UFFICIALE: Galoppini è un nuovo giocatore dell’Ascoli
Attraverso una nota tramite i propri profili ufficiali, il Mantova ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Francesco Galuppini all’Ascoli. L’attaccante lascia i biancorossi dopo due anni e mezzo, pronto ad una nuova avventura in Serie C.
Questo il comunicato del club:
“Mantova 1911 comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Francesco Galuppini all’Ascoli (Lega Pro). A Francesco, dopo due anni e mezzo in biancorosso, il nostro più caloroso “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua carriera sportiva, che possa essere ancora ricca di grandi soddisfazioni, umane e professionali”.