Avellino, UFFICIALE: fatta per Reale dalla Roma

Dopo la risoluzione del prestito che lo legava alla Juve Stabia, con il conseguente ritorno tra le fila della Roma, Filippo Reale è un nuovo giocatore dell’Avellino. Come comunicato dal club, il difensore classe 2006 arriva in biancoverde a titolo temporaneo.

Di seguito il comunicato del club:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.S. Roma, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Reale. Nato a Roma il 24 febbraio 2006 il nuovo difensore biancoverde è cresciuto nel club capitolino. Dopo la lunga trafila nel settore giovanile giallorosso da luglio 2025 a gennaio 2026 ha collezionato 3 presenze in serie B con la maglia della Juve Stabia in quella che è stata la sua prima esperienza tra i professionisti”.