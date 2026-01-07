Avellino, UFFICIALE: fatta per Reale dalla Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Dopo la risoluzione del prestito che lo legava alla Juve Stabia, con il conseguente ritorno tra le fila della Roma, Filippo Reale è un nuovo giocatore dell’Avellino. Come comunicato dal club, il difensore classe 2006 arriva in biancoverde a titolo temporaneo.

Di seguito il comunicato del club:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.S. Roma, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Reale. Nato a Roma il 24 febbraio 2006 il nuovo difensore biancoverde è cresciuto nel club capitolino. Dopo la lunga trafila nel settore giovanile giallorosso da luglio 2025 a gennaio 2026 ha collezionato 3 presenze in serie B con la maglia della Juve Stabia in quella che è stata la sua prima esperienza tra i professionisti”.

