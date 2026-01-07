Venezia, Adorante: «Serie A? Dipende solo da noi»

Intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, l’attaccante del Venezia, Andrea Adorante, ha rilasciato diverse dichiarazioni sull’attuale momento dei lagunari, commentando anche che cosa secondo lui serve alla squadra per raggiungere l’obiettivo Serie A.

«Serie A? Qui c’è tutto: società, strutture, tecnici, giocatori – ha dichiarato il centravanti -. Dipende solo da noi, da come lavoriamo, senza guardare gli altri»

Sui dettami tattici imposti dall’allenatore, Adorante confessa: «Un gioco molto propositivo con uomini di palleggio che vedono le traiettorie: viene naturale fare i movimenti giusti. All’inizio ci abbiamo messo un po’ ad amalgamarci e a capire Stroppa, adesso abbiamo una marcia in più perché pensiamo solo a noi stessi: non guardiamo più a cosa fanno gli altri»

Infine, su i suoi 7 gol messi a segno in questo inizio di stagione, dichiara: «È uno step di crescita importante, qui ci sono più pressione e attenzione su di me e all’inizio sono stato un po’ in difficoltà. Ora sono tornato a divertirmi in campo. Se funziona come l’anno scorso, chissà dove arrivo»