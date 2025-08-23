Taibi: «Non nomino il Palermo per scaramanzia, ma sarà protagonista in B»

Massimo Taibi, ex portiere di Atalanta e Manchester United e oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha rilasciato un’intervista ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com affrontando diversi temi tra Serie A, Serie B e futuro di Donnarumma.

Sul portiere della Nazionale, Taibi ha dichiarato: «Tutti gridano allo scandalo, io dico che Donnarumma è il portiere più forte del mondo, ma l’allenatore ha fatto le sue scelte ed è giusto guardare avanti». Secondo l’ex estremo difensore, il futuro del giocatore non sarà più al PSG: «Da fuori si percepisce che il PSG non lo vuole. Stare con qualcuno che non ti vuole non è bello. Lo vedrei bene al Manchester City».

Interpellato da TuttoMercatoWeb.com, Taibi si è soffermato anche sul campionato di Serie A alle porte: «Il Napoli è forte, mi incuriosisce il Milan che mi sembra attrezzato. E occhio alla Juve, farà sempre qualcosa di buono. E mi piace molto la Fiorentina». Riguardo al possibile Scudetto dei partenopei, il dirigente ha spiegato: «Lukaku è un ottimo giocatore ma l’anno scorso non è stato determinante come altri. Il Napoli ha comunque rinforzato la squadra. Ha un allenatore tra i migliori in circolazione. E Manna è un direttore straordinario».

Uno sguardo anche alla Serie B, dove Taibi non ha voluto sbilanciarsi sul Palermo: «Non nomino il Palermo per scaramanzia. Monza, Venezia ed Empoli sono le solite squadre attrezzate. Ma il mercato più intelligente lo ha fatto il Modena: ha fatto un lavoro interessante su più fronti».

Infine, parlando della sua Pistoiese, il direttore sportivo ha chiuso così con Alessio Alaimo per TMW: «Lavoriamo per essere competitivi e cercare di fare del nostro meglio. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni».