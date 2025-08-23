Pescara-Cesena. Gli highlights del match

È ufficialmente iniziata la Serie B 2025/26. Ad aprire la 1ª giornata, venerdì 22 agosto, è stata la sfida dell’Adriatico tra il neopromosso Pescara e il Cesena, terminata 1-3 per i romagnoli.

Il match si è acceso dopo una lunga fase di pressione bianconera: al 31’ il Cesena ha trovato il meritato vantaggio con Blesa, bravo a sfruttare un’azione corale. La reazione abruzzese è arrivata subito, con Olzer che al 35’ ha firmato un gran gol dalla distanza riportando il punteggio in equilibrio (1-1).

Nel secondo tempo la squadra di Mignani ha alzato i ritmi e concretizzato la superiorità mostrata nel primo tempo. Al 49’ Shpendi ha sfruttato un errore in impostazione del Pescara per riportare avanti gli ospiti, mentre al 64’ è stato Bisoli a chiudere i conti, approfittando di un’incertezza di Desplanches.

Nonostante il sostegno del pubblico biancazzurro, il Pescara non è riuscito a reagire, con un attacco apparso sterile e privo di un vero leader offensivo. Nel finale il Cesena ha anche sfiorato il poker con Diao, ma il risultato non è cambiato.

Highlights

31’: gol di Blesa (0-1)

35’: pari immediato di Olzer con una splendida conclusione (1-1)

49’: Shpendi riporta avanti il Cesena (1-2)

64’: Bisoli approfitta dell’errore di Desplanches e cala il tris (1-3)

Il Cesena parte così con il piede giusto, imponendosi in trasferta e mostrando solidità e idee chiare. Per il Pescara di Vivarini, invece, una serata amara che evidenzia la necessità di rinforzi, soprattutto in attacco, per affrontare un campionato che si preannuncia complicato.