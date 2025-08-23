Corriere dello Sport: “Il Palermo è pronto. Dionigi è un esame”

Davanti a quasi trentamila persone, il Palermo ha aperto al Barbera una stagione che sa di bivio. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’obiettivo del City Group è chiaro: spingere i rosanero verso la Serie A, partendo dalla scelta di affidarsi a Pippo Inzaghi. Ma vincere non è mai scontato, nemmeno all’esordio contro una Reggiana compatta e ben preparata.

Il tecnico rosanero si è detto fiducioso ma realista alla vigilia. «Sono al timone del Palermo solo da 40 giorni, stasera non potrà essere tutto perfetto ma sono molto soddisfatto dell’atteggiamento e dell’abnegazione dei giocatori» ha dichiarato Inzaghi. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha ricordato che i suoi esordi vincenti in Serie B non furono affatto semplici: «A Benevento meritavo di perdere la prima, col Pisa un anno fa dopo 20 minuti eravamo sotto 2-0 con lo Spezia. Ma sono sereno perché tutti si sono allenati bene».

Le scelte di formazione confermano l’approccio prudente: Gomes sarà tenuto a riposo, Palumbo partirà dalla panchina, mentre Gyasi si candida a ricoprire più ruoli in attacco. «Può giocare dappertutto, sia sotto punta che sulla fascia e persino centravanti» ha spiegato l’allenatore, sottolineando come il mercato abbia completato la rosa: «Sulla sinistra come vice Augello possono giocare Gyasi, Pierozzi e Veroli». Inzaghi, evidenzia ancora il Corriere dello Sport attraverso l’analisi di Vannini, ha voluto infine rivolgere un appello al pubblico: «Ai tifosi straordinari che ho conosciuto chiedo solo di starci vicini. I ragazzi hanno bisogno del loro affetto».

Dall’altra parte, la Reggiana di Dionigi si presenta con entusiasmo e voglia di misurarsi subito contro una delle big del campionato. «Gara bellissima e per noi un test caratteriale importante – ha dichiarato l’allenatore granata – l’affronteremo consapevoli che ci vorranno corsa, intensità e dedizione. Un avversario così forte può essere il miglior stimolo». In porta spazio al giovane Motta, classe 2005: «È un ragazzo umile e deciso, che dà molta serenità alla squadra».

Un debutto dunque già ricco di significati, come sottolineato più volte da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, con un Palermo che parte da favorito ma dovrà subito dimostrare di saper reggere la pressione delle grandi aspettative.