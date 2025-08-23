Corriere dello Sport: “Inzaghi punta su Gyasi trequartista. Le probabili formazioni di Palermo-Reggiana”

Stasera al “Renzo Barbera” (ore 21, diretta su Dazn e Prime Video) il Palermo apre il suo campionato di Serie B ospitando la Reggiana. Attesi oltre 28 mila spettatori per il primo appuntamento ufficiale della stagione, affidato alla direzione di Pezzuto di Lecce, con assistenti Di Giacinto e Pascarella, quarto uomo Vogliacco e VAR guidato da Volpi (AVAR Del Giovane).

Secondo le indicazioni raccolte dal Corriere dello Sport, Pippo Inzaghi dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Gyasi nel ruolo di trequartista, alle spalle di Brunori e al fianco di Ranocchia. Palumbo, non ancora al meglio della condizione, dovrebbe partire dalla panchina per essere eventualmente utilizzato nella ripresa. Tra i convocati rientra anche Peda, che però dovrebbe partire fuori dall’undici titolare. In panchina anche Joronen e Veroli.

La Reggiana di Dionigi, invece, si presenta a Palermo con grande entusiasmo e con la volontà di misurarsi subito contro una delle favorite al salto di categoria. Anche qui modulo speculare, con Gondo terminale offensivo e la coppia Portanova-Tavsan a sostegno. In mezzo al campo Bertagnoli e Reinhart, mentre in difesa Papetti guiderà la retroguardia davanti al giovane Motta, classe 2005, confermato tra i pali.

Probabili formazioni (3-4-2-1)

Palermo: Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; N. Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: 66 Joronen, 63 Cutrona, 18 Avena, 72 Veroli, 29 Peda, 5 Palumbo, 14 Vasic, 28 Blin, 80 Squillacioti, 86 Brutto, 21 Le Douaron, 31 Corona.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Indisponibili: Magnani, Gomes, Di Francesco.

Reggiana: Motta; Bonetti, Papetti, Libutti; Bozzolan, Bertagnoli, Reinhart, Rover; Portanova, Tavsan; Gondo.

A disposizione: 12 Seculin, 22 Enza, 4 Rozzio, 13 Meroni, 5 Stulac, 6 Vallarelli, 19 Basili, 44 Mendicino, 7 Marras, 9 Novakovich, 72 Maisterra, 91 Conté, 98 Cavaliere.

Allenatore: Dionigi.

Indisponibili: Sampirisi, Urso, Girma.