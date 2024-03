Superlega, Ceferin attacca: «Il calcio non può basarsi sui privilegi»

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, un vertice in Portogallo, ha parlato ed ha espresso il suo parere sulla Superlega.

Di seguito le sue parole:

«Dobbiamo rimanere vigili di fronte alle minacce rappresentate ancora dai sostenitori della cosiddetta Superlega di tutti i club, non solo dell’élite. Così come dei tifosi, dei giocatori, delle leghe professionistiche e del calcio amatoriale. A tutti i livelli di questa piramide, il merito sportivo è fondamentale e i campionati nazionali e le coppe devono essere l’unico accesso alle competizioni europee per club. Sarebbe contraria all’essenza stessa del calcio. Persino le squadre che non parteciperanno ai tornei «avranno accesso a maggiori finanziamenti per poter continuare a crescere, svilupparsi e competere».