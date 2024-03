Serie A, la Lega precisa: “Piracy Shiled funzionante, nonostante i tentativi di sabotaggio”

La Lega Serie A ha precisato, in una nota, che la piattaforma Piracy Shield è perfettamente funzionante, riportando anche come ci siano stati dei tentativi di sabotaggio.

Di seguito la nota:

“Siamo certi che AGCOM continuerà ad agire per il buon funzionamento di un sistema tecnico-legale che sta già portando importanti frutti, in esecuzione di una Legge approvata all’unanimità in Parlamento, con buona pace dei tentativi di sabotaggio dei criminali che gestiscono le IPTV illecite e dei loro amici. La Lega di Serie A da parte sua continuerà a produrre il massimo sforzo per combattere in ogni sede questa piaga che non solo mette in pericolo il futuro del calcio, ma che costa ogni anno migliaia di posti di lavoro”.