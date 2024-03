Udinese, Balzaretti sull’ex rosa Lucca: «Riscatto? Molto probabile»

In un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto – Giornale del Friuli, il responsabile dell’area tecnica bianconero Federico Balzaretti ha toccato vari temi soffermandosi anche sulla stagione di Lucca.

Di seguito le sue parole:

«Già durante il ritiro estivo ci eravamo resi conto che aveva il bagaglio per poter fare il titolare. La recente convocazione in Nazionale è stata una bella soddisfazione per lui, ma anche per il club e l’ambiente. Mi chiedete se eserciteremo l’opzione sul suo riscatto? Non c’è nulla di sicuro, ma è molto probabile. Pafundi? Il club ha fatto un investimento importante su di lui, l’esordio in Nazionale a 16 anni non gli ha fatto bene. Tutti assieme, visto lo scarso impiego, abbiamo deciso di cominciare un nuovo percorso che sta dando i suoi frutti. Il Losanna fa parte di un gruppo importante (gli stessi proprietari del Manchester United, ndr), ma che Simone non torni a giocare a Udine non è detto. »