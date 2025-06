Sulemana vede l’Atalanta, Carnesecchi solo a cifre monstre. Il Torino rilancia per Volpato Tutte le trattative del giorno in Serie A

L’Atalanta accelera sul mercato e si avvicina sempre più a Kamaldeen Sulemana. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante ghanese classe 2002, allenato da Ivan Juric nella sua recente esperienza al Southampton, è vicino al trasferimento in Serie A. L’accordo di massima tra le parti è stato raggiunto venerdì scorso sulla base di 18 milioni di euro, e ora si lavora sui dettagli per chiudere l’operazione già nei prossimi giorni.

Sul fronte cessioni, l’Atalanta fa muro per Marco Carnesecchi. Il portiere classe 2000, reduce da un’ottima stagione e finito nel mirino del Manchester United come possibile erede di André Onana, sarà ceduto solo davanti a un’offerta da almeno 40-45 milioni. Come spiegato da Trotta sul Corriere dello Sport, lo United tiene viva anche la pista Emiliano “Dibu” Martinez dell’Aston Villa, ma Carnesecchi resta il primo obiettivo.

In casa United, intanto, si guarda anche al futuro di Onana. Lunedì è previsto un nuovo contatto tra il suo entourage e il Monaco, club che sta approfondendo i costi dell’operazione. La speranza dei Red Devils – evidenzia ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport – è quella di aprire una porta per liberare un posto da titolare tra i pali.

TORINO, RITORNO SU VOLPATO. Il club granata ha riattivato i contatti per Cristian Volpato, talento classe 2003 del Sassuolo. Il centrocampista, ex Roma, era già stato vicino al Torino in passato. Ora l’interesse è tornato concreto, e la dirigenza lavora per trovare un’intesa con il club neroverde.

Si continua a parlare anche con il Napoli per Cyril Ngonge. L’esterno offensivo è molto apprezzato da Marco Baroni, che lo ha già allenato a Verona. L’operazione è impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto. In porta, invece, i granata valutano Yahia Fofana, 24enne dell’Angers.

CREMONESE, ATTESA PER NICOLA. In casa grigiorossa, la panchina resta un nodo centrale. Davide Nicola, dopo un lungo dialogo con il club, non ha ancora dato una risposta definitiva. La Cremonese crede fermamente in lui per affrontare al meglio la prossima Serie A. Intanto si lavora sul mercato: piacciono il centrocampista Ebrima Darboe, seguito anche dal Pisa, e Tommaso Augello, in uscita dal Cagliari. Sul terzino sinistro è forte anche l’interesse del Palermo.

Infine, attenzione ad Hamed Junior Traorè. Il centrocampista ivoriano – reduce da una grande stagione con l’Auxerre (10 gol e 2 assist) – ha mercato in Francia (Lione e Monaco su tutte), ma sogna un ritorno in Serie A. Parma e Fiorentina sono in pressing.