Germania-Italia, è una finale anticipata. Desplanches titolare: il Palermo osserva

Non è solo un quarto di finale, è molto di più. Germania-Italia Under 21 è la partita delle partite, una finale anticipata che vale l’accesso tra le migliori d’Europa. Stasera, alla DAC Arena di Dunajska Streda (calcio d’inizio alle 21, diretta su Rai 1), i riflettori saranno puntati non solo sulla Nazionale di Carmine Nunziata, ma anche su alcuni dei giovani più promettenti del calcio italiano. Tra questi, c’è anche Sebastiano Desplanches, portiere titolare dell’Italia e del Palermo, protagonista annunciato della serata.

Come sottolinea Lorenzo Scalia sul Corriere dello Sport, Desplanches difenderà ancora una volta i pali azzurri, forte delle ottime prestazioni offerte finora nel torneo. Dopo le due partite iniziali chiuse con la porta inviolata, il numero uno rosanero si prepara a una delle sfide più importanti della sua carriera, osservato speciale non solo dal ct Nunziata, ma anche da Gennaro Gattuso, atteso in tribuna per valutare i talenti del futuro azzurro.

Il rebus Baldanzi. L’Italia si presenta con qualche incertezza, in particolare legata alle condizioni fisiche di Tommaso Baldanzi, reduce da un problema al ginocchio. Il trequartista della Roma ha svolto solo la rifinitura, e – come riporta ancora Scalia sul Corriere dello Sport – è in dubbio per la formazione titolare. In caso di forfait, pronto Pisilli, leggermente favorito su Fazzini.

Nunziata ha le idee chiare: «La Germania è solida, compatta, intensa. Ha qualità soprattutto in avanti, dovremo essere squadra e sfruttare ogni occasione, commettendo il minor numero possibile di errori». Nell’undici tedesco spiccano nomi come Gruda, Reitz e Woltemade, ma gli Azzurrini sanno di avere carte importanti da giocare.

Parla Pirola. A guidare la retroguardia sarà Lorenzo Pirola, tornato dopo il turno di riposo: «È il mio terzo Europeo, mi sento pronto. In partite così, un episodio può cambiare tutto». Al centro della difesa, accanto a Coppola, Pirola sarà anche il leader del pacchetto arretrato davanti a Desplanches, come ricorda Scalia nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport.

Il portiere rosanero, in attesa di definire il suo futuro con il Palermo, avrà un’occasione importante per mettersi in mostra in una vetrina internazionale, in una sfida che vale quanto una finale. Con Gattuso in tribuna e mezza Europa a osservare, la notte slovacca potrebbe segnare un passaggio chiave per molti giovani azzurri. Ma intanto, la certezza tra i pali si chiama Desplanches.