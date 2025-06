Palermo, maglie nuove sul palco di Radio Italia: presentazione il 27 al Foro Italico

Calcio e musica, un binomio perfetto. Il Palermo ha scelto un palcoscenico d’eccezione per svelare le nuove maglie della stagione 2024/2025: la presentazione ufficiale avverrà venerdì 27 giugno durante il Concertone di Radio Italia Live, in programma al Foro Italico. Una scelta strategica che unisce spettacolo, tifo e identità, come racconta Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport.

L’evento, che vedrà la partecipazione di alcuni dei principali artisti italiani, si preannuncia come un appuntamento di portata nazionale: si attendono infatti oltre 100.000 persone, pronte ad assistere non solo alla musica live ma anche al primo sguardo sulle nuove divise rosanero.

Il Palermo punta a coinvolgere tifosi e cittadini in una serata che sarà molto più di una semplice presentazione: un grande show, con il calcio al centro della scena. «Unire la maglia rosanero a uno degli eventi musicali più seguiti d’Italia – evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – è un’operazione d’immagine intelligente e moderna».