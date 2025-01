Sudtirol, UFFICIALE: dal Bologna arriva Pyyhtiä

Attraverso il proprio sito ufficiale il Sudtirol annuncia l’arrivo del centrocampista Pyyhtiä.

“FC Südtirol comunica di aver acquisto dal Bologna Football Club 1909 i diritti alle prestazioni sportive del centrale finlandese Niklas Pyyhtiä. Il centrocampista, 21 anni, approda al club biancorosso con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, con opzione e controopzione per il riscatto.

Niklas Anton Juhana Pyyhtiä è nato il 25 settembre 2003 a Turku, in Finlandia. Centrocampista centrale, all’occorrenza trequartista, di 188 cm, di piede sinistro, calcisticamente cresce nel Turun Palloseura, abbreviato in TPS, con sede a Turku, approdando alla prima squadra militante in Ykkönen, la seconda divisione del campionato finlandese, giocando una ventina di gare prima di approdare poi al Football Club Honka, compagine finlandese con sede nella città di Espoo, impegnata nella al tempo nella Veikkausliiga, la prima lega della Finlandia.

Nell’agosto 2021 passa a titolo definitivo al Bologna. Esordisce in Serie A con i felsinei, il 17 gennaio 2022 nella gara casalinga con il Napoli (0-2). In due stagioni è impiegato nella rosa della formazione Primavera, venendo schierato occasionalmente in prima squadra, disputando sette gare complessive, tutte da subentrato.

Dopo aver disputato da titolare la prima gara con i felsinei sei giorni prima in Coppa Italia contro il Cesena, il 17 agosto 2023 viene ceduto in prestito alla Ternana. Due giorni dopo esordisce subito in Serie B nella sconfitta interna contro la Sampdoria, subentrando nel secondo tempo a Filippo Damian. Il 27 febbraio 2024 segna la sua prima rete con i rossoverdi umbri nel successo per 3-2 in casa del Palermo. Ha collezionato fin qui 7 gare in A e 2 in Coppa Italia con il Bologna con un assist, 31 in B e una rete e due assist con la Ternana, 41 Ha giocato nelle giovanili finlandesi dall’Under-17 all’Under-21. 43 in Primavera 1 (6 reti e 7 assist) con il Bologna. 33 gare con 3 gol e 2 assist nella Veikkausliiga, la maggiore lega finlandese. Ha giocato nelle giovanili della Finlandia dall’Under-17 all’Under-21.

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Niklas Pyyhtiä. e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”.