Palermo-Modena: le previsioni meteo

Domenica alle 15:00, lo stadio Renzo Barbera di Palermo ospiterà la sfida tra Palermo e Modena, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie BKT 2024-2025. Secondo le previsioni meteo, il match sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche variabili e piogge intermittenti.

La temperatura si aggirerà intorno ai 15°C nelle ore centrali del pomeriggio, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento. Sono previste precipitazioni con un accumulo medio di 10-13 mm, indicate come forti in diversi momenti della giornata.

I venti soffieranno prevalentemente da sud-ovest e sud-est, con intensità variabile tra 19 e 38 km/h, risultando moderati al mattino e più intensi nel corso del pomeriggio.

L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra 91% e 96%, creando un’atmosfera particolarmente umida e influenzando la gestione della palla durante la gara. La pressione atmosferica sarà compresa tra 1010 e 1013 hPa, segno di condizioni instabili.

I tifosi presenti sugli spalti sono invitati a portare con sé indumenti impermeabili e ombrelli, poiché la probabilità di pioggia è elevata per tutta la durata dell’incontro.