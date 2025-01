Di Marzio: “Sampdoria, Giordano al Mantova: è fatta. Domani Beruatto in città”

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Sampdoria ha definito il trasferimento di Giordano al Mantova. L’operazione, conclusa nelle ultime ore, prevede un prestito con diritto di riscatto. Il club blucerchiato sembra dunque aver trovato la formula giusta per il giocatore, che avrà l’opportunità di raccogliere più minuti e esperienza nel club mantovano. Inoltre, è previsto per domani l’arrivo in città di Pietro Beruatto

