Serie B, Südtirol-Palermo: le probabili formazioni di Castori e Inzaghi

La terza giornata di Serie B si apre con il confronto tra Südtirol e Palermo, in programma domenica alle 17:15 allo stadio Druso di Bolzano. Come riportato dal Corriere dello Sport, entrambe le squadre arrivano alla sfida con dubbi di formazione e assenze significative.

Südtirol

Il Corriere dello Sport evidenzia che il tecnico Castori dovrà rinunciare a Merkaj, fermato da uno stiramento al ginocchio. Al suo posto, nel reparto offensivo, spazio a Odogwu. Non saranno disponibili nemmeno Veseli e Zedadka, mentre in mezzo al campo ci sarà ancora il leader Tait con Casiraghi e Tronchin a supporto.

Probabile formazione Südtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Odogwu, Pecorino.

A disposizione: Poluzzi, Theiner, Mancini, Bordon, F. Davi, Brik, Mallamo, Martini, Coulibaly, Italeng.

Allenatore: Castori.

Palermo

Per quanto riguarda il Palermo, il Corriere dello Sport sottolinea come Inzaghi stia pensando a Peda dal primo minuto al posto di Diakité, reduce dagli impegni con la nazionale maliana. A centrocampo ballottaggio aperto tra Gomes e Segre al fianco di Ranocchia, mentre sulla trequarti Palumbo sembra destinato a partire titolare. Sempre secondo il Corriere dello Sport, Gyasi dovrebbe iniziare dalla panchina, con la prima convocazione per Avella e Giovane.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Brunori, Palumbo; Pohjanpalo.

A disposizione: Avella, Balaguss, Avena, Diakité, Veroli, Segre, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.

Allenatore: F. Inzaghi.