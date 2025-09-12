Corriere dello Sport: “Cinque gare in sedici giorni. Inizia il tour de force del Palermo”

Dal riposo forzato al tour de force. Domenica a Bolzano inizia per il Palermo un ciclo serrato di cinque partite in appena sedici giorni. Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i rosanero affronteranno il Sudtirol il 14 settembre, il Bari al Barbera il 19, quindi la trasferta di Coppa Italia a Udine il 23, il match a Cesena il 27 e infine il Venezia in casa il 30 per il turno infrasettimanale.

Un calendario fitto che impone scelte oculate. Secondo La Rosa sul Corriere dello Sport, Inzaghi dovrà gestire l’intera rosa, dosando i minutaggi per garantire freschezza ed equilibrio. Il tecnico conta su tutti, inclusi i giovani Vasic e Corona, che avranno spazio soprattutto in Coppa Italia, e le nuove leve come Veroli, alternativa a Ceccaroni in difesa, e Giovane, centrocampista duttile adattabile anche nel reparto arretrato.

Tra i nuovi volti anche Avella, portiere classe 2000 arrivato a parametro zero dal Brescia, che sarà vice Joronen nell’attesa del rientro di Bardi e Gomis. «Non mi aspettavo questa chiamata, sono emozionatissimo e voglio migliorarmi giorno dopo giorno», ha dichiarato l’estremo difensore, come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Il primo appuntamento sarà il Südtirol, un incrocio che porta con sé una statistica particolare: il Palermo non vince la prima trasferta di Serie B dalla stagione 1977. In più, a dirigere il match sarà La Penna, arbitro che torna ad incrociare i rosanero dopo sette anni. L’ultima volta, come ricorda La Rosa sul Corriere dello Sport, fu la controversa finale playoff di Frosinone del 2018, persa 2-0.

Non solo campo, ma anche mercato. In chiave svincolati resta in piedi l’ipotesi di un difensore esperto: il nome in cima alla lista è quello di Bartosz Bereszynski. Intanto la situazione di Verre rimane congelata: il fantasista è fuori dal progetto e resta in attesa di occasioni da campionati con finestre di mercato ancora aperte, conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.