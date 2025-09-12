Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi alle prese con i ballottaggi”

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie B è pronta a ripartire e il Palermo si prepara al match di domenica pomeriggio sul campo del Südtirol. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha ritrovato l’intero gruppo, con Joronen e Pohjanpalo rientrati dagli impegni con la Finlandia e Diakité reduce dalle sfide con Comore e Ghana. Ora il tecnico rosanero dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

In porta non ci sono incertezze: sarà Joronen a difendere i pali, con Avella in panchina per la prima convocazione. Il primo vero ballottaggio riguarda la difesa: secondo quanto evidenziato da Orifici sul Giornale di Sicilia, il polacco Peda sembra favorito su Diakité, reduce dalle fatiche con la sua nazionale. Al centro spazio a Bani, mentre a sinistra toccherà a Ceccaroni, con il nuovo acquisto Veroli pronto a subentrare.

A centrocampo le incognite si moltiplicano. Il recupero di Gomes porta nuova concorrenza in mediana, dove Ranocchia appare leggermente avanti per la regia. In questo caso il duello per l’altro posto è tra lo stesso Gomes e Segre, come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia. Più staccato Blin, destinato alla panchina. Sull’out di sinistra conferma per Augello, mentre a destra resta il dubbio tra Pierozzi e Gyasi: se dovesse giocare Palumbo da trequartista dal 1’, Inzaghi potrebbe scegliere un esterno più offensivo come l’ex Spezia.

Il reparto avanzato sembra delineato con Brunori e Pohjanpalo, ma anche qui non mancano le riflessioni: Inzaghi potrebbe far rifiatare uno dei due, alternandoli a gara in corso. Palumbo, già subentrato nelle prime giornate, è il candidato principale per una maglia da titolare sulla trequarti, come confermato da Orifici sul Giornale di Sicilia.

Dunque, ultime ore di allenamento decisive per sciogliere gli ultimi nodi. Il Südtirol di Castori, reduce dal 3-1 sulla Sampdoria, rappresenta un test impegnativo. «Inzaghi – sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia – ha davanti a sé le ultime valutazioni prima di scegliere l’undici che scenderà in campo al Druso».