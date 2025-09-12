Giornale di Sicilia: “Palermo, sono undici i portieri dell’era City”

Arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al Brescia, Michele Avella è il nuovo volto tra i pali del Palermo. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il classe 2000 ha firmato un contratto fino a fine stagione e sarà il vice Joronen in attesa dei rientri di Bardi e Gomis. «È veramente un’emozione speciale essere qui, non mi aspettavo questa chiamata e questo mi carica ancora di più», ha dichiarato ai microfoni ufficiali del club.

Un trasferimento che non ha lasciato spazio a dubbi: «Quando arriva la chiamata del Palermo non si esita», ha raccontato Avella. E ancora, come riporta Radicini sul Giornale di Sicilia, l’ex Brescia ha spiegato di voler lavorare giorno dopo giorno per migliorarsi e dare il massimo contributo alla squadra.

A convincerlo anche la solidità societaria: «Il City Football Group è una garanzia, abbiamo una società importante alle spalle», ha ribadito Avella, che ha trovato subito un clima positivo nello spogliatoio. «I compagni sono speciali, cerco di rubare il più possibile da loro», ha detto ancora il portiere, in un passaggio citato da Radicini sul Giornale di Sicilia. Parole di stima anche per Inzaghi: «Duro sul lavoro ma empatico, mi è sembrata una persona speciale».

Il nuovo acquisto si prepara a un campionato che considera tra i più difficili e competitivi: «Non ci sono partite semplici, bisogna sempre andare in campo forti». Tra i ricordi più vivi ci sono le sfide al Barbera da avversario: «Uno stadio favoloso, non ne ho visti di più belli», ha concluso Avella, che come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ha trovato anche nella città un calore simile a quello della sua Napoli.

Accanto alla presentazione del nuovo portiere, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ha ripercorso la lunga lista degli estremi difensori passati dal Palermo nell’era City Football Group. Dal 2022/23 con Pigliacelli e Massolo, al 2023/24 con Desplanches e Kanuric, fino al 2024/25 con Gomis, Sirigu, Di Bartolo e Audero, per arrivare all’attuale stagione con Bardi, Joronen e Avella.

Come precisa Arena sul Giornale di Sicilia, solo Massolo, Kanuric e Avella non hanno mai giocato, mentre Pigliacelli è quello con più presenze: 78 tra Serie B e Coppa Italia. Il portiere oggi al Catanzaro è stato titolare nelle prime due stagioni, poi ha lasciato spazio a Desplanches nella prima metà del 2024/25 e ad Audero nella seconda.

Un quadro, quello tracciato ancora da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che testimonia la grande rotazione tra i pali negli ultimi anni. Una situazione che adesso vede l’ingresso di Avella, pronto a vivere il Barbera da protagonista, come chiude Arena sul Giornale di Sicilia.