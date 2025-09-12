Giornale di Sicilia: “Palermo, da tabù a portafortuna. La sosta ora non fa più paura”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Aprire il filotto di partite con un successo sarebbe il miglior segnale per la Serie B: a Bolzano il Palermo vuole riprendere da dove aveva lasciato. Come evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il pari con il Frosinone non viene letto come un passo falso, ma come conferma della solidità della squadra, che può crescere ancora con lavoro e aggiustamenti tattici.

Le due settimane di pausa hanno consentito ai rosanero di resettare dopo il tour de force iniziale e adesso al Druso toccherà dimostrare i progressi. In particolare, si attendono segnali dalla trequarti, reparto meno incisivo finora. Secondo quanto ricordato da Arena sul Giornale di Sicilia, nel 2024/25 Dionisi non ha mai perso dopo una sosta: quattro vittorie (Juve Stabia, Modena, Salernitana e Catanzaro) e due pareggi (Modena e Sampdoria). Un rendimento che ha trasformato quello che in passato era un tabù in un portafortuna.

Il confronto con le stagioni precedenti è impietoso: solo una vittoria nel settembre 2023 contro l’Ascoli, in mezzo a una serie di pareggi e sconfitte, come il doloroso 4-3 col Pisa che costò la panchina a Corini. Da qui la differenza netta con l’attuale gestione.

Lo stesso discorso vale per Inzaghi: come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, alla guida del Pisa aveva quasi fatto percorso netto dopo le soste, con cinque vittorie e una sola sconfitta (contro la Carrarese). Successi contro Salernitana, Südtirol, Carrarese, Cosenza e Brescia, con l’affermazione di undici mesi fa proprio a Bolzano che rappresenta un precedente incoraggiante.

Domenica contro il Südtirol il Palermo ha bisogno di punti preziosi per consolidare la classifica. Come ricorda ancora Arena sul Giornale di Sicilia, la prossima sosta sarà a metà ottobre e Brunori e compagni puntano ad arrivarci col miglior piazzamento possibile.

