Palermo, preparazione verso il Südtirol: le ultime su Diakité, Casiraghi e mercato

Prosegue a Torretta la marcia di avvicinamento del Palermo alla prossima sfida esterna contro il Südtirol. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ieri mattina i rosanero hanno svolto un allenamento caratterizzato da riscaldamento, partitella e lavoro sulle combinazioni offensive con conclusioni in porta. Nel gruppo è rientrato anche Diakité, reduce dagli impegni con la nazionale.

Sul fronte altoatesino, Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come si attenda il recupero di Merkaj: l’attaccante aveva accusato un problema fisico contro la Sampdoria, con prognosi iniziale di 3-4 settimane, ma è già tornato ad allenarsi per rientrare, almeno in panchina. Situazione simile per Casiraghi, rimasto a riposo nell’amichevole di sabato scorso, mentre non ci sarà Veseli. Tornano invece Kofler, reduce dall’impegno con l’Italia Under 20, e Zedadka, ormai recuperato.

Intanto, come evidenziato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, è partita ieri la vendita dei biglietti per Palermo-Bari, in programma venerdì 19 alle 21 al Barbera: prezzi fissati a 22 euro per le curve, 28 per la gradinata e 48 per la tribuna.

Oggi alle 16 parlerà Inzaghi in conferenza stampa. Per quanto riguarda il mercato, Radicini sul Giornale di Sicilia precisa che la situazione è ferma: il futuro di Verre resta in bilico con la chiusura odierna del mercato in Grecia e Turchia. Qualora il fantasista dovesse restare, difficilmente arriverà Bereszynski, a meno che dal City Group non decidano di concedere a Inzaghi un ultimo «regalo» da Manchester.