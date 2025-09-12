Serie B, inizia la terza giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Terza giornata di Serie B, si torna in campo Ecco il programma delle partite:

Venerdì 12/9 ore 20.30 Avellino-Monza
Sabato 13/9 ore 15 Juve Stabia Reggiana
Sabato 13/9 ore 15 Modena-Bari
Sabato 13/9 ore 15 Padova-Frosinone
Sabato 13/9 ore 15 Pescara-Venezia
Sabato 13/9 ore 17.15 Catanzaro-Carrarese
Sabato 13/9 ore 19.30 Sampdoria-Cesena
Domenica 14/9 ore 15 V.Entella-Mantova
Domenica 14/9 ore 17.15 Sudtirol-Palermo
Domenica 14/9 ore 19.30 Empoli-Spezia

