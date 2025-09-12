Serie B, Avellino-Monza apre la terza giornata. Le probabili formazioni

Emergenza infortuni per l’Avellino. Come scrive Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, in appena due settimane tre nuovi acquisti sono finiti sotto i ferri. Dopo Favilli e D’Andrea, ora anche Gennaro Tutino dovrà operarsi alla caviglia destra, con uno stop previsto di circa sei settimane.

Il primo a fermarsi era stato Andrea Favilli, ex Bari e arrivato dal Genoa: il 26 agosto l’attaccante è stato sottoposto a una resezione ossea calcaneare a causa del morbo di Haglund, che lo costringerà a restare fermo almeno tre mesi. Poi è toccato a Luca D’Andrea, trequartista classe 2003 in prestito dal Sassuolo, operato al menisco esterno il 2 settembre: anche per lui prognosi di tre mesi. Adesso, come riporta il Corriere dello Sport, è il turno di Tutino, il colpo estivo della società: fastidi alla caviglia dopo la preparazione hanno portato alla decisione di intervenire in artroscopia per artrolisi.

Alle tre operazioni si aggiunge il caso di Cosimo Patierno, ricoverato al Policlinico di Bari per un’infezione alimentare. Secondo Pescatore sul Corriere dello Sport, il tecnico Biancolino deve fare i conti con quattro assenze pesantissime, alle quali vanno aggiunti anche Pane, De Cristofaro, Rigione e lo squalificato Cagnano.

Durante la conferenza stampa di presentazione della gara interna contro il Monza, Biancolino non ha voluto commentare direttamente la situazione sanitaria, rimandando le spiegazioni allo staff medico: «È giusto che ne parli lo staff», ha detto riferendosi a Tutino. Una scelta di prudenza in un contesto che vede il tecnico comunque contrariato per le troppe defezioni.

Nonostante le difficoltà, ci sono anche note positive. Come sottolinea ancora Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Partenio rinnovato potrà ospitare 12mila spettatori: il pienone atteso per la sfida con il Monza rappresenterà una spinta importante. Magra consolazione, ma pur sempre rilevante, anche il rientro di Palmiero e l’esordio in maglia biancoverde di Biasci, arrivato dal Catanzaro e finalmente disponibile dopo la squalifica.

Il Corriere dello Sport conclude che il sostegno del pubblico sarà la forza in più per l’Avellino, chiamato a reagire all’emergenza e a trasformare le difficoltà in motivazioni per un esordio casalingo positivo.