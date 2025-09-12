Bisoli: «Monza, Venezia e Palermo favorite per la Serie A. Coda capocannoniere»

Ai microfoni di Tutto B ha parlato il tecnico Pierpaolo Bisoli, che ha analizzato le gerarchie in Serie B. «È troppo presto per fare previsioni – ha dichiarato – ma ritengo che ci siano tre squadre, Monza, Venezia e Palermo, superiori alle altre, disponendo di giocatori fuori categoria. Alle loro spalle si colloca, poi, un gruppone di formazioni che sostanzialmente si equivalgono».

Per l’allenatore si tratta dunque di un discorso a tre per la promozione diretta: «Per me sì, perché le squadre che ho citato hanno qualcosa in più. Come sempre, però, la Serie B riserverà delle sorprese, per cui aspettiamoci anche una outsider che darà filo da torcere alle tre grandi favorite. Il campionato, comunque, si deciderà ai primi di marzo. Per esperienza personale, allenando da tanti anni in B, posso dire che è fondamentale arrivare a quel punto della stagione forti di un gruppo importante».

Bisoli ha espresso anche un pronostico sul capocannoniere del torneo: «Coda è ancora un giocatore determinante in questa categoria, credo che possa dire la sua. Poi Lapadula, se sistemerà la propria posizione con lo Spezia, Popov, che ha già segnato 3 gol, e Adorante».