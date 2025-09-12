Repubblica: “Bereszyński aspetta il sì del Palermo, ma l’ingaggio va ridotto”

Il Palermo valuta le ultime mosse di mercato, con un pensiero rivolto a un rinforzo in difesa. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’unico obiettivo concreto resta l’arrivo di un centrale o di un esterno difensivo per colmare la partenza di Magnani, ceduto alla Reggiana per motivi personali. Sul taccuino di Osti c’è Bartosz Bereszyński, che attende il via libera per dire sì ai rosanero.

La questione, però, è anche economica. Secondo quanto riportato da Geraci su Repubblica Palermo, lo stipendio di Valerio Verre pesa ancora sul monte ingaggi. Il centrocampista, pur essendo ormai fuori dal progetto tecnico, ha respinto le proposte arrivate da Pescara, Avellino, Virtus Entella e successivamente anche dall’estero, tra Grecia e Turchia. Il contratto valido fino al 2027 rende difficile una cessione immediata: Verre rischia di restare ai margini almeno fino a gennaio.

Bereszyński, spiega ancora Repubblica Palermo a firma di Geraci, occuperebbe l’ultima casella over e potrebbe garantire esperienza e duttilità, giocando sia da terzino destro che come esterno di centrocampo. Per chiudere l’operazione sarà però necessario un adeguamento dell’ingaggio, forse con un sacrificio da parte dello stesso giocatore.

Sul fronte campo, l’entusiasmo dei tifosi è palpabile. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il settore ospiti del Druso di Bolzano è già esaurito: 624 posti polverizzati in pochi giorni, con i sostenitori rosanero pronti a occupare anche la Tribuna 4B rimasta con appena cinquanta biglietti disponibili. Una vera e propria ondata rosanero pronta a sostenere la squadra di Inzaghi contro il Südtirol.

Infine, Michele Avella, nuovo portiere arrivato a parametro zero, ha raccontato le sue prime sensazioni: «Sono emozionatissimo e carico. Non mi aspettavo questa chiamata», ha dichiarato ai canali ufficiali. Parole riportate da Geraci su Repubblica Palermo, che testimoniano l’entusiasmo del giovane estremo difensore alla sua prima convocazione in rosanero.