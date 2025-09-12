“BOCCIATO NICO PAZ”: puntano tutto su Lautaro Martinez, decisione definitiva

Nico Paz è uno dei talenti emergenti più forti in circolazione.

Nico Paz è un giovane trequartista argentino nato nel 2004, attualmente in forza al Como in Serie A, club dove si è distinto con 6 gol e 4 assist nella stagione 2024-2025. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, conserva però una clausola di recompra per i blancos – attiva fino al 2027 – che lo collega ancora ufficialmente al club spagnolo.

Fin dalla scorsa estate, l’Inter lo ha monitorato con crescente interesse: Simone Inzaghi lo vede perfetto nel suo sistema di gioco come mezzala o trequartista, un po’ sulla falsariga del ruolo ricoperto da Mkhitaryan. Le ottime relazioni tra Javier Zanetti (vicepresidente nerazzurro) e Pablo Paz, padre del calciatore e vecchio compagno di nazionale, hanno rappresentato un ulteriore filo di contatto, alimentando il corteggiamento.

Tuttavia, il trasferimento non si è concretizzato. Inzaghi e la dirigenza avevano chiara l’intenzione di avviare una trattativa con il Real – magari tramite un prestito con diritto di riscatto – ma Como non ha mai mostrato apertura, e il club spagnolo non ha esercitato la recompra per 9 milioni di euro nel giugno 2025.

Alla luce del rifiuto dell’offerta milionaria del Tottenham (65–70 milioni più bonus) da parte del Como, e della volontà del club lombardo e della famiglia Paz di mantenere il talento nel progetto guidato da Fàbregas, l’Inter è stata costretta a lasciare cadere la pista. Le condizioni non hanno mai favorito un’offerta convincente, e oggi il futuro di Paz è ancora saldamente legato al Como.

Saluta il pubblico

Nella notte l’Argentina ha superato 3-0 il Venezuela, in quella che – salvo colpi di scena – resterà la partita d’addio in patria di Leo Messi con la Selección. Un successo che porta ancora una volta la firma del campione: la Pulce ha realizzato una doppietta, accendendo lo stadio e suggellando la serata con la sua classe inimitabile. Accanto a lui ha brillato Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, autore del momentaneo 2-0 grazie all’assist di Nico González.

Il contesto emotivo ha reso l’incontro memorabile: per i tifosi argentini non era solo una vittoria di qualificazione, ma un’occasione per rendere omaggio al proprio idolo. Messi ha guidato i compagni con naturalezza, confermando ancora una volta di essere il simbolo assoluto della sua generazione.

Le pagelle

Il giorno dopo, i voti dei media locali hanno premiato Messi per importanza e intensità, ma non è mancato spazio per il Toro. TyCSports ha assegnato 7 a Lautaro: entrato al 74’, ha segnato al primo pallone toccato, mostrando il suo istinto letale da centravanti. «Punto di riferimento in area, killer totale», si legge nella valutazione.

Diverso il giudizio su Nico Paz del Como. Subentrato all’81’, ha ricevuto appena 5: secondo la stampa argentina è entrato poco nel vivo del gioco e non ha sfruttato le rare occasioni di contatto con il pallone, lasciando un’impressione opaca rispetto ai compagni.