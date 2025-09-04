Südtirol-Palermo: le quote dei bookmaker per la sfida del “Druso”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Domenica 14 settembre alle ore 17.15 lo stadio “Druso” di Bolzano ospiterà la sfida tra Südtirol e Palermo, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. Un match molto atteso che vede i rosanero di Filippo Inzaghi cercare conferme dopo un avvio positivo, mentre i biancorossi puntano a riscattarsi e a fermare una delle candidate alla promozione.

Quote equilibrate, Palermo favorito

I principali bookmaker hanno già pubblicato le quote e, secondo le lavagne, il Palermo parte leggermente favorito nonostante giochi in trasferta.

Vittoria Südtirol: oscillazioni tra 3.40 (Betfair) e 3.70 (Bet365)

Pareggio: quota fissa a 3.10 su tutti i portali

Vittoria Palermo: varia da 2.05 (Betfair, Snai) a 2.10 (Bet365, Lottomatica, NetBet, AdmiralBet)

Il segno 2 resta dunque l’esito più probabile secondo gli analisti, con i rosanero che arrivano alla gara nonostante i problemi in porta (fuori Bardi e Gomis, tra i pali ci sarà Joronen).

Cosa aspettarsi dal match

Il Palermo ha mostrato maggiore solidità difensiva rispetto alle scorse stagioni, mentre il Südtirol dovrà fare a meno dell’attaccante Silvio Merkaj, ai box per un infortunio al ginocchio. Questo elemento, unito alla maggiore profondità della rosa rosanero, spinge i bookmaker a vedere la formazione siciliana favorita.

Il verdetto finale arriverà dal campo, ma i numeri dicono che Inzaghi e i suoi partono con i favori del pronostico.

Ultimissime

Südtirol-Palermo: le quote dei bookmaker per la sfida del “Druso”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Ursino: «Monza Palermo e Venezia le favorite in B Catanzaro con Rispoli ha fatto un grande colpo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Gazzetta di Modena: “Statistiche I gialli sono ai livelli del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Castori recupera due calciatori per il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Tuttosport: “Serie B, il pagellone di fine mercato. Palermo e Venezia in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025