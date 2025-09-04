Südtirol-Palermo: le quote dei bookmaker per la sfida del “Druso”
Domenica 14 settembre alle ore 17.15 lo stadio “Druso” di Bolzano ospiterà la sfida tra Südtirol e Palermo, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. Un match molto atteso che vede i rosanero di Filippo Inzaghi cercare conferme dopo un avvio positivo, mentre i biancorossi puntano a riscattarsi e a fermare una delle candidate alla promozione.
Quote equilibrate, Palermo favorito
I principali bookmaker hanno già pubblicato le quote e, secondo le lavagne, il Palermo parte leggermente favorito nonostante giochi in trasferta.
Vittoria Südtirol: oscillazioni tra 3.40 (Betfair) e 3.70 (Bet365)
Pareggio: quota fissa a 3.10 su tutti i portali
Vittoria Palermo: varia da 2.05 (Betfair, Snai) a 2.10 (Bet365, Lottomatica, NetBet, AdmiralBet)
Il segno 2 resta dunque l’esito più probabile secondo gli analisti, con i rosanero che arrivano alla gara nonostante i problemi in porta (fuori Bardi e Gomis, tra i pali ci sarà Joronen).
Cosa aspettarsi dal match
Il Palermo ha mostrato maggiore solidità difensiva rispetto alle scorse stagioni, mentre il Südtirol dovrà fare a meno dell’attaccante Silvio Merkaj, ai box per un infortunio al ginocchio. Questo elemento, unito alla maggiore profondità della rosa rosanero, spinge i bookmaker a vedere la formazione siciliana favorita.
Il verdetto finale arriverà dal campo, ma i numeri dicono che Inzaghi e i suoi partono con i favori del pronostico.