Ursino: «Monza Palermo e Venezia le favorite in B Catanzaro con Rispoli ha fatto un grande colpo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Foto LaPresse - Francesco Mazzitello 30/08/2014 Crotone (Italia) Sport Calcio Crotone - Ternana Campionato di Calcio Serie B 2014 2015 - Stadio "Scidà" nella foto: ds ursino Crotone vs Ternana Italian Football Championship Legue 2014 2015 "Scidà" Stadium in the pic: ds ursino

Intervistato da TuttoB.com, il decano dei direttori sportivi Beppe Ursino ha analizzato l’avvio del campionato di Serie B e le prospettive delle squadre più ambiziose.

«La mia griglia delle favorite comprende tre squadre: Monza, Palermo e Venezia. Tutte fortissime», ha dichiarato Ursino. «Il Monza ha confermato praticamente la stessa squadra che aveva in Serie A, mentre Palermo e Venezia hanno condotto un mercato molto interessante e in più hanno allenatori abituati a vincere».

Particolare attenzione al Venezia di Stroppa, allenatore che Ursino conosce bene: «Giovanni è un bravo allenatore, esperto della categoria e capace di far giocare bene le proprie squadre. In B se giochi bene, vinci; al contrario, se anche disponi di giocatori fortissimi ma non giochi bene, puoi star certo che il campionato non lo vincerai. Sono convinto che il Venezia sarà una delle più autorevoli candidate alla promozione».

Uno sguardo anche alla Sampdoria, reduce da un avvio difficile: «Io dico sempre che il campionato inizia una volta terminato il mercato, perché prima i giocatori non hanno la testa tranquilla. Nessuno ha colto due vittorie consecutive e quindi il vero campionato inizia con la prossima giornata. A inizio stagione avevo inserito la Samp tra le possibili sorprese e ancora ci credo, specie dopo gli ultimi due acquisti. Per me i blucerchiati possono entrare nei playoff».

Oltre ai blucerchiati, Ursino individua altre possibili outsider: «Modena, Frosinone, Empoli, Catanzaro e soprattutto Bari hanno costruito squadre ben attrezzate. Dietro questo lotto di formazioni, tutte le altre se la giocheranno per la salvezza».

Non manca una riflessione sul mercato: «La B è un campionato molto livellato, quest’anno ancora di più, e penso che le neopromosse troveranno qualche difficoltà. Forse potevano fare qualcosa in più».

Infine, il colpo che ha più colpito Ursino: «A me piace un giocatore che ho visto diverse volte: Fabio Rispoli. A mio giudizio, prendendolo, il Catanzaro ha messo a segno un grande colpo. È un ragazzo forte, che arriverà sicuramente in Serie A. Sono curioso di vedere a fine stagione cosa sarà in grado di fare».

