Gazzetta di Modena: “Statistiche I gialli sono ai livelli del Palermo”
Le prime due giornate di campionato hanno offerto segnali incoraggianti per il Modena. Come riporta la Gazzetta di Modena, le impressioni positive trovano conferma anche nei dati statistici.
Il dato più rilevante riguarda i tiri: con 32 conclusioni, i gialli occupano il secondo posto nella classifica generale, dietro soltanto al Palermo, capolista con 38. La stessa tendenza si conferma anche nei tiri in porta: i rosanero guidano con 16, mentre la squadra di Sottil è seconda con 9, a pari merito con Cesena e Venezia.
Un altro aspetto interessante riguarda i cross. Secondo la Gazzetta di Modena, il Modena è ancora secondo insieme al Cesena per numero di traversoni riusciti, con il Palermo in vetta anche in questa graduatoria.
Dati che confermano come i gialli abbiano iniziato la stagione con la giusta intensità, dimostrando di poter competere ad alti livelli nella Serie B.