Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Castori recupera due calciatori per il Palermo”

In un calcio sempre più orientato alla costruzione dal basso, il Südtirol di Fabrizio Castori rappresenta un’eccezione. Come sottolineato da Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, i biancorossi sono ultimi per possesso palla (30,3%), con una media meno della metà rispetto al Catanzaro (64,7%). Anche i passaggi riflettono questa filosofia: appena 466 tentati, con una precisione del 54,3%, la peggiore della Serie B.

Numeri che per molti allenatori rappresenterebbero un problema, per Castori sono invece una risorsa. «Grinta, aggressività, fame, fisicità», scrive il Corriere dell’Alto Adige: sono questi i pilastri di una squadra che dopo due giornate è imbattuta e a quota 4 punti. Il Südtirol è primo per contrasti vinti sulla trequarti offensiva (13), terzo per interventi difensivi (60), falli commessi (37) e duelli aerei vinti (45).

Nonostante la filosofia operaia, il Südtirol è anche il miglior attacco della B con 4 gol e la seconda squadra per occasioni create (7). Con 23 tiri totali, 7 nello specchio e 4 reti, vanta una percentuale realizzativa del 17,4%, seconda solo all’Empoli. Un cinismo che conferma l’efficacia della proposta tattica di Castori.

Durante la pausa, il tecnico marchigiano recupera due pedine importanti. Come ricorda Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, l’esterno Karim Zedadka, reduce da una ricostruzione del crociato, è pronto a tornare in gruppo. Stesso discorso per il difensore Frederic Veseli, fermo da agosto per una lesione muscolare di basso grado. Entrambi potrebbero giocare qualche minuto già sabato nell’amichevole contro il Wsg Tirol all’Fcs Center, con ingresso libero.

Il Südtirol di Castori, dunque, si conferma squadra unica nel panorama della Serie B: poca estetica, tanta sostanza e risultati che per ora premiano una filosofia controcorrente, come sottolineato ancora dal Corriere dell’Alto Adige.